陸7月規模以上工業利潤年增11%

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中國大陸國家統計局27日發布工業企業財務數據顯示，1至7月份，規模以上工業企業利潤年增6.9%，增速比1至6月份加快0.7個百分點。

其中，7月份利潤年增11%，增速比6月份加快5.9個百分點，為今年以來各月第二高點。

大陸國家統計局在官網貼出解讀表示，7月份工業企業利潤成長加快的主要原因，一是產品銷售成長加快；二是單位成本、單位費用降幅加大；三是大宗商品價格反彈，包括鋼鐵、有色金屬價格反彈，加上去年同期利潤明顯偏低，鋼鐵、有色行業利潤提升。

四是汽車行業利潤由降轉升；五是同期基數偏低。去年7月份，規模以上工業企業利潤較去年同期下降2.9%，比去年6月份降幅擴大2.6個百分點。今年7月份工業利潤成長加快，與去年同期基數較低有很大關係。

大陸國家統計局表示，總體看，7月份工業企業利潤率較去年同期上升，單位成本較去年同期下降，虧損企業虧損額減少，庫存壓力緩解，資產負債率降低。

而化解過剩產能問題正在推進。7月末，黑色金屬冶煉和壓延加工業資產總計較去年同期下降2.3%，降幅比6月底擴大0.6個百分點，延續今年以來的下降趨勢。

這篇解讀說，儘管當前工業企業利潤成長加快，但市場需求總體尚未明顯改善。同時，應收帳款回收期偏長、管理費用增速較高、產能過剩等問題仍然考驗工業領域經濟效益的復甦。1050827

(中央社)