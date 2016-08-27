馬英九：我的繼任者該登太平島

前總統馬英九投書英國「經濟學人」表示，身為國家領導人，踏上自己國家的領土沒什麼不對。他與他的前任者都曾造訪太平島，「未來我的繼任者也該如此」。

最新一期英國「經濟學人」刊登馬英九以「台灣對太平島的主張」為題投書。

馬英九表示，海牙常設仲裁庭對南海太平島的最新裁決，並非如經濟學人所言「侵犯」到台灣領土主張，而是將太平島法律地位從「島嶼」降格成僅為不配享專屬經濟海域與大陸礁層權益的「岩礁」。

他說，台灣雖非「聯合國海洋法公約」締約國，但自西元1946年起已統治太平島，卻未獲邀參與仲裁，甚至過程中也未被徵詢意見，違反正當法律程序（due process of law）。

馬英九表示，太平島有充沛淡水、豐富農作物與約200名居民，顯然符合「聯合國海洋法公約」對於「島嶼」的要求。

他說，台灣對太平島的主權主張一點都不奇怪（bizarre），這項主張來源可追溯到18世紀清朝。太平島距台灣本島1600公里，只有英國本島與福克蘭群島距離的1/8，1982年時英國皇家海軍絕非是「奇怪（bizarrely）」地，而是「堂堂正正（rightly）」地與阿根廷作戰。

馬英九表示，在他擔任總統時深感肩負重任，要讓常設仲裁庭與全世界都知道「太平島是島不是礁」的事實，今年初他登島，並邀國際媒體登島，好讓他們親眼證實。1050827

(中央社)