中市府員工運動會興大熱鬧登場展現熱情與創意

台中市長林佳龍還參加「龍騰虎躍」趣味競賽，透過單手運球在10公尺處放置花環，並於20公尺處放上高帽，全力以赴獲得好成績。（陳世宗攝）

105年度台中市政府所屬各機關員工運動會暨園遊會，今日在國立中興大學舉行，共有61個隊伍、運動員6400餘人參加，各機關呼喊口號進場、精心裝扮，熱情參與這場盛事。市長林佳龍鼓勵大家多走出戶外，接觸大自然，讓台中市充滿活力健康氣息！

台中市府員工運動會，今日由宜寧高中樂儀旗隊爲活動揭開序幕，各局處發揮創意陸續進場展現活力。市長林佳龍出席觀禮，除市府各局處，包括市議會、市政顧問等，全都組隊參加。林佳龍還參加「龍騰虎躍」趣味競賽，透過單手運球在10公尺處放置花環，並於20公尺處放上高帽，全力以赴獲得好成績。

「健康是幸福人生的資產！」林佳龍勉勵大家多走出戶外，接觸大自然；台中市各項條件佳，除2019年將舉辦東亞青運，市府也積極爭取在國家運動訓練中心組織下，成立中部訓練基地，培育人才；而台中市也將成立運動健康局，透過專責機構全力推動台中市成為運動城市，讓全市充滿活力氣息。

人事處表示，活動現場各機關及農會擺設74個具服務性、在地性、教育性、娛樂性、美味性及衛生經濟飲食類的攤位，除熱絡現場氣氛及增添趣味性外，也讓市府同仁、眷屬及市民朋友更深入了解台中市各區地方特色及市府的服務內容。

(中時)