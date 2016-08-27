陸客急凍 林全：協助推動有助觀光活絡方案 2016年08月27日 12:05 工商 呂雪彗 小字型 中字型 大字型 點閱591 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 針對陸客急凍，行政院指示觀光局提拓展方案， 業者希望是團客不是散客，行政院長林全今受訪時表示，不論是團客或散客，對我們來看，都是對台灣觀光有幫助的，都會歡迎。林全今在屏東視察農業時受訪表示，政府了解團客的減少在過去一段時間是比較明顯，所以對旅遊業，特別是遊覽車或承包團客的旅遊業者衝擊是比較大，如果能夠對他們的狀況多一些幫助，當然是非常好而且非常重要的事。(工商) 關鍵字：林全 點閱591 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：唐鳳坦言性別欄填「無」 上一則：蔡英文執政百日 陸媒這樣評價 相關新聞 蔡政府轉型正義：選舉正確 文字 林全：立即對兆豐紐約巴拿馬分行執行專案金檢 文字 林全：盼台灣站在工業4.0起跑點 文字 唐鳳入閣 林全；建立部會對外溝通平台 圖片 南鐵自救會轟 花敬群對林全說謊 圖片 發表意見(0)