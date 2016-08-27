陸客急凍 林全：協助推動有助觀光活絡方案

針對陸客急凍，行政院指示觀光局提拓展方案， 業者希望是團客不是散客，行政院長林全今受訪時表示，不論是團客或散客，對我們來看，都是對台灣觀光有幫助的，都會歡迎。

林全今在屏東視察農業時受訪表示，政府了解團客的減少在過去一段時間是比較明顯，所以對旅遊業，特別是遊覽車或承包團客的旅遊業者衝擊是比較大，如果能夠對他們的狀況多一些幫助，當然是非常好而且非常重要的事。

(工商)