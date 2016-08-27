栗林火車站前聯絡道路徵收 地主質疑價格偏低地政局否認

我要評比

栗林火車站前聯絡道路徵收，日前有地主認為台中市政府查估市價時間點有誤，未完成協議價購程序，質疑徵收價格偏低；地政局表示，栗林火車站前聯絡道路徵收案依規辦理協議價購、徵收補償市價查估等作業，並提送台中市地評會審議及複議通過，補償價格合乎行情，未來將持續與地主溝通與說明。

地政局長張治祥表示，此案原訂於104年上半年徵收，估價基準日依規為103年9月，期間因持續與地主溝通協議價購價格等事項，至104年11月才公告徵收；為保障地主權益，地政局於公告徵收市價時加計104年下半年市價變動幅度，補償價格合乎行情。

張治祥強調，為落實協議價購精神，市府建設局分別於103年12月及104年2月召開2次協議價購會，並於會中向地主詳細解說徵收的公益性、必要性及協議價購價格等事項，市府考量到此案對地方建設確有其公益性及必要性，此案仍將進入徵收程序。

近期地政局已多次於議員服務處及豐原地政事務所召開協調會，向民眾說明徵收補償市價查估作業、協議價購及相關法令規定，並逐一檢視、分析地主質疑徵收補償市價偏低等案件。

地主提出徵收補償市價復議案時，地政局也邀請地主向台中市地評會委員當面表達意見及訴求，經委員充分討論後，地價查估作業符合相關法令，仍維持原評議結果，未來地政局將持續與民眾溝通與說明，期能取得地主認同與理解。

(中時)