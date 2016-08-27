MLB》小將桑契士第10轟出爐！洋基打爆金鶯

小將桑契士（右）擊出本季第10轟，助洋基10分之差擊退金鶯。（美聯社）

要說紐約洋基近期最火燙，除小將桑契士絕無第二人選！他27日在主場出戰金鶯，扛第3棒繳出5之3成績，更掃出一發2分炮，個人包辦4分打點，加上洋基火力大爆發，先發全員安打，終場14比4勝出，擊退來訪的金鶯。

洋基挾著與西雅圖水手系列賽3連戰拿下2勝，且場場得5分的氣勢，此役回家面對金鶯，首戰就由4棒塔謝拉2分炮點燃引線，加上海德利、桑契士也開轟，全場狂掃18安海灌14分，加上菜鳥瑟薩6局失3分優質好投，就以10分之差勝出，瑟薩奪下第4勝，還未嚐敗績。

賽前已累積9支全壘打的桑契士，再1轟就能成繼貝比魯斯、曼托(Mickey Mantle)、內托斯(Graig Nettles)後，洋基隊史第4位第一年出賽20場就10轟的打者，而他也不負眾望，在第5局一棒把球送出左外野大牆，截至此役為止，繳出打擊率3成89、16分打點、整體攻擊指數1.297，成績相當亮眼。

相較於洋基，金鶯雖靠曼尼馬恰多雙響炮及史構普適時安打，攻下4分，但顯然不夠花，先發投手蓋耶多慘失8分（7分自責），只投1.1局就提前遭KO，創下生涯最短先發，接手的兩任投手也都有失分。

更慘的是，金鶯當家主炮亞當瓊斯，還在2局衝向一壘時傷到左腿腿筋，隨後也退場休息，傷勢情形尚未有進一步的消息，金鶯輸球後，以70勝58敗居於美聯東區第3，洋基拉出一波三連勝，位居第4。

(中時電子報)