蔡英文：這段時間發生爭議 共同根源來自經濟環境惡化

今天是蔡英文總統執政百天，上午出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十週年」研討會，與前總統李登輝同台。蔡英文致詞時表示，過去這段時間，所發生的爭議事件，雖然討論的焦點不同，但是都指向一個共同的根源，也就是來自於經濟環境的惡化。

李登輝基金會今、明兩天舉辦「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會，今天出席開幕式包括總統蔡英文、監察院長張博雅、總統府秘書長林碧炤等人，這也是前總統李登輝與蔡英文在520總統就職晚宴後首度公開同台。兩人一起進入會場，並觀看李登輝基金會製作的25分鐘李登輝紀錄片精華片段。

李登輝致詞時指出，台灣雖然已經實施民主制度多年，但是許多人還存有威權的心態，掌握了政府、權力後，就會表現出「贏者全拿」的心態，完全忽視其他人的意見，也不重視不同地區、不同團體的權益。政治人物常常只喊空口號，沒能力處理國事，更忽略地方發展落後，所得分配不均，以及各種不公不義的問題。

他說，雖然台灣面臨內部民主制度失靈，外部中國統戰壓迫的危機，但仍樂觀地預測，台灣民主的威脅並不是致命的，只要對民主價值沒有失去信心，民主運作不脫離常軌，法治秩序有效健全起來，2300萬人終將把認同台灣視為理所當然。現在正是所有2300萬人超越過去的恩怨，攜手共創新時局的時候。未來四年或八年是關鍵的年代。

蔡英文致詞時指出，多元和參與是新時代民主社會的特色。政治部門推動政策時，確實要花更多力氣在不同層面的溝通工作上。因為社會多元的聲音，不再只被政黨代表，或只能透過主流媒體發聲。新的時代中，政府不能只是依照自己的想法做事，必須在施政的過程中，釐清各方的爭議點，並透過民主的程序，做好詳盡的溝通，然後考量社會整體的利益，做出決策。這就是這3個月多來，新政府不斷努力的事情。

蔡英文強調，「我們並不害怕爭議，爭議可以幫助我們面對問題的核心。」 工作機會外流、薪資停滯、貧富差距擴大，必須承認，這些都是這個國家的現實。因此推動產業創新的新政策，不只是一個促進經濟成長的方法，也是一個健全社會發展的策略。

(中時)