地表最老男人 長壽秘訣只有兩字

印尼爪哇中部有1名145歲的超高齡人瑞，是目前全世界最老的男性。不過他說，人生總總都經歷過，不再留戀人世。在被問到長壽秘訣時，他透露說，「秘訣就是耐心」。

英國「每日鏡報」（Daily Mirror）網站報導，印尼官方認證文件顯示，超級人瑞阿公馬巴（Mbah Gotho）出生於1870年12月31日。

馬巴的10個兄弟姊妹都已經上天堂，4個老婆也相繼離開人間，最後1個於1988年過世。子女無1人在世，目前陪伴他的是孫子、曾孫和玄孫輩。

倘若馬巴的出生日期正確無誤，這位超級阿公將打破現今經過認證的全世界最老人瑞紀錄，目前的紀錄保持人是法國阿嬤卡爾蒙（Jeanne Calment），她活到122歲。

住在印尼爪哇中部斯拉根（Sragen）的馬巴最近接受地方新聞記者訪問時說，他已經歷人生的種種，不留戀人世了。

「我現在想死...我的孫子都已經成家立業了。」

馬巴孫子蘇揚托（Suryanto）說，阿公從122歲開始，就已經準備告別人間，連墳墓都準備好了。

蘇揚托表示，「墳墓於1992年蓋好，距今已經24年。」

而在被問到長壽秘訣時，馬巴說，「秘訣無它，就是耐心」。1050827

(中央社)