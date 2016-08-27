最心碎照片 加國老夫婦養老院分居對泣

一對結褵62年、卻因沒有適合的床位，被迫住進不同安養院而分離的加拿大八旬老夫婦，兩人1張相對而泣的照片，引起國際間的關注。

美聯社與英國廣播公司（BBC）等國際媒體報導，加拿大卑詩省（British Columbia）的83歲老翁高茨修克（Wolfram Gottschalk）因患老年癡呆症引起的併發症，使得他81歲的妻子安妮塔（Anita）無法在家照顧他。今年1月將他送進協助照護的安養院，。

儘管家人想盡辦法讓兩人能安置在一起，但就在高茨修克進安養院後4個月，安妮塔還是被安置於另一間安養院。

這對老夫婦彼此的安養院車程約半小時，家人每週開車載安妮塔去探視先生數次。

兩人的外孫女芭蒂珂（Ashley Bartyik）近日拍下這張她稱為「有生以來拍過最傷心的照片」，並提到外公看見外婆後痛哭。

高茨修克於8月23日被確診罹患淋巴癌，家人對老夫婦共度餘生感到絕望。芭蒂珂說：「我看見絕望，看見他們對彼此的愛，也看見結褵62載的夫婦因體制被迫分離。」

醫療單位「Fraser Health」女發言人朱瑪（Tasleem Juma）表示，院方將嘗試讓老夫婦住在一起，但老先生的照護需求遠高於老太太，照護單位必須同時顧及兩名病患所需，他們預計數週內解決這個問題。1050827

(中央社)