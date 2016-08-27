加拿大高球賽飆66桿 李旻併列20名

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台灣高球女將李旻在加拿大女子公開賽次輪飆出6鳥、0柏忌的66桿，也以兩輪合計139桿成績竄上併列20名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金225萬美元（約新台幣7100萬元）的加拿大女子公開賽（Canadian Pacific Women's Open），當地時間25日起在加拿大亞伯達省（Alberta）的卡加立（Calgary）進行4回合共72洞的賽事。

李旻首輪打出2鳥、3柏忌的73桿，次輪她一口氣抓下6隻小鳥，且沒有吞下任何柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，並以兩輪合計低於標準桿5桿的139桿成績躍升至併列20名，順利晉級。

程思嘉首輪打出4鳥、3柏忌的71桿，次輪她抓下3隻小鳥，但也吞下3個柏忌，打出平標準桿的72桿，兩輪合計143桿成績併列62名，低空飛過晉級線。

徐薇淩首輪打出75桿，次輪她雖打出3鳥、1鷹、3柏忌的70桿，可惜兩輪合計145桿成績未能跨過晉級線。

曾雅妮首輪狀況起伏，只繳出76桿成績，次輪她抓下5隻小鳥，吞下4個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿，兩輪合計147桿成績只能併列112名，遭到淘汰。

泰國女將艾莉雅（Ariya Jutanugarn）首輪打出68桿，次輪她的手感持續增溫，狂抓8隻小鳥且沒有吞下柏忌，飆出64桿佳績，並以兩輪合計低於標準桿12桿的132桿成績獨居領先。1050827

(中央社)