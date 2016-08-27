台灣古道研究先驅、登山家與作家楊南郡過世

楊南郡影響與教育後輩無數，圖為台大登山社現任與畢業社員本週到病房探視楊南郡。（楊曉珞提供）

文化部長鄭麗君本月21日前往醫院探視楊南郡，當時他特別強調政府要努力保存台灣的石板屋文化資產。（楊曉珞提供）

1976年楊南郡與徐如林(王素娥)鶼鰈情深，圖為1967年兩人於玉山東峰頂，也是楊南郡完成百岳的日子。（楊曉珞提供）

楊南郡不久前在病榻手寫遺言（劉克襄提供）

灣古道踏查先驅、著作與譯作等身的登山家楊南郡，於今（27日）清晨因食道癌過世，享壽85歲。今年7月，他剛與太太徐如林合作出版《合歡越嶺道》，作家劉克襄轉述他在病榻的遺言，仍念茲在茲對台灣山林歷史的探索：「山爬得越多，越發感知對台灣的地理、歷史、文化知道得這麼淺薄！」期許後輩對台灣生態文化有更深入的調查與推介。

楊南郡1931年出生，台大外文系畢業，先後在美軍單位、美國在台協會任職。熱愛登山的他完成台灣百岳攀爬，也從山林和古道開始關心台灣歷史，年近60歲才開始作家生涯，著有《台灣百年前的足跡》、《尋找月亮的腳印》、《能高越嶺道》等，譯有鹿野忠雄的《山、雲與蕃人》、伊能加矩的《台灣踏查日記》、森丑之助的《浸水營古道》與多位日本探險家紀錄台灣的《台灣百年花火》等作。

他與太太徐如林（本名王素娥）一同登山、合著《與子偕行》等多部古道專著，鶼鰈情深，兩人育有一子一女。徐如林在臉書寫道：「8月27日天氣晴朗，楊南郡老師就像他往常登山的習慣，早上4:30就把握清晨的清朗時光，出發了！穿著他最喜歡的登山服，帶著帥氣的領巾，這些都是他生前確認清楚他要穿的。」

楊南郡的女兒、從事民族學研究的楊曉珞在臉書追溯，父親楊南郡出生在日本時代，二戰時志願前往日本當少年兵，終戰後在日本奮力求生一年，搭船回到台灣，國中才開始學習中文，之後考入台大外文系。她表示父親「幾十年來譯註、寫作的書籍，就留給大家，希望臺灣這塊土地的歷史不會被淹沒遺忘。」劉克襄則感懷：「能與這位台灣登山界傳奇人物走過， 實乃人生一大榮幸。」

家屬將在9月18日下午2點於台北市中山南路濟南教會舉行追思禮拜（告別式），之後遵照楊南郡遺願到木柵樹葬園區安葬。

(中時)