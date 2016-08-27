假投資超跑真吸金 近20中小企業老闆上當

被害人出面揭露超跑吸金手法。（王文吉攝）

開貿易公司的廖男手舉陳男照片，籲不要再有人受騙。（王文吉攝）

十餘名被害人出面指控，假超跑租賃公司涉嫌吸金。（王文吉攝）

陳男成立租賃公司一年多，靠4輛保時捷、瑪莎拉蒂、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼行騙。（王文吉翻攝）

被害人指控超跑租賃公司涉嫌假投資真吸金。（王文吉攝）

超跑非法吸金上億！假冒彰化富二代的陳男，在西屯區成立租車公司，遊說中小企業老闆投資超跑車隊，打出3至8%分紅誘因，藉此進行非法吸金，短短兩年內，近20人上當，每人被騙百萬至千萬元不等，有人光現金就被騙3030多萬元，還有從事貿易業的老闆，質押房產籌現金，現在淪落背債拍賣命運。

陳男今年初東窗事發後隨即失聯，遭台中地檢通緝，台中市議員謝志忠近來接獲被害人陳情，上午召開記者會揭露遭騙經過。開貿易公司的廖男指控，2014年至2015年1月，給陳姓男子1500萬元當投資資金，期間分紅約100萬元，曾試開藍寶堅尼20公尺，瑪莎拉蒂開2天，賓士S63開過2個禮拜。

廖男表示，去年中旬陳未再給分紅，陳又以擴大營業為由，拿出「招募頂級超跑會員」企劃書，慫恿加碼投資，他誤信陳的超跑方案可行，去年中旬又投資1500多萬元，但陳拿到錢後，卻在今年初失聯，前後投資3030萬元有去無回。

從事製造業的黃男怒指，當初陳男信誓旦旦強調一定有錢賺，公司營運狀況良好每月可以分紅2至8%，如今陳卻落跑，實在可惡！他說，自己在去年7月和11月共投資700萬元，分紅20萬元，現在不但分紅拿不到，本金也取不回來。

工廠老闆劉男說，陳聲稱透過他買超跑，價格比市售便宜，登記在租賃公司名下還可節稅，他花了1千萬元買車，卻背債1260萬元。他還說，陳男非但沒有好好經營租車公司，竟將超跑、雙B車質押給銀行、地下錢莊申辦貸款。

另名做婚紗禮車的被害人說，陳連同行也騙，他因工作需求買了一輛保時捷，雙方約定先給140萬元保證金，每月支付6萬元自付款，隨後連付3個月18萬元，事後，陳不但沒交車，甚至保證金也沒還。

高姓被害人出示報案紀錄，他遭騙3千多萬元，提告陳侵占等罪。台中市六分局表示，已接獲3名民眾報案，分別提告詐欺、侵占、背信等罪嫌，傳喚陳男到案說明，之後屢傳不到，台中地檢、彰化地檢已發布通緝。豐原分局也接獲1名名眾報案，籲被害人勇於出面指認。

(中時)