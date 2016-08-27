警察總長頻撂狠話 杜特蒂：竟比我還跩

菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）上任後和總統杜特蒂一樣頻撂狠話，杜特蒂在1場演說中笑稱，這簡直是青出於藍，「竟然比我還跩」。

菲國電視新聞報導，杜特蒂昨天在東民答那峨島指揮部成立10週年慶祝活動上說，「你們知道，這塊石頭，竟然比我還跩，這根本就是我的風格嘛！」

他話還沒說完，台下已傳出一片笑聲。

「石頭」是德拉羅沙的外號，外界不難從這個外號猜測他的行事風格。

德拉羅沙自從6月30日隨杜特蒂上任以來，已多次向毒梟、犯罪分子及人權團體嗆聲，他於25日向1000多名吸毒者發表談話，號召他們殺光毒梟，放火燒掉這些人的房屋。

語氣同樣強硬，甚至偶而飆粗話的杜特蒂繼續說，「他學我真的是到骨子裏，害得我現在都沒狠話可說，發揮空間少了很多。」

德拉羅沙隔日為這段言論道歉，稱自己是因太過憎惡毒梟，才會這樣說。

杜特蒂也表示，他早在擔任納卯市長時就與德拉羅沙相識，當時德拉羅沙還只是小警官，「你們知道，他擁有我的支持，他只是忠於國家，而不是忠於我。」

德拉羅沙結婚時，拜杜特蒂為「教父」（godfather），杜特蒂讚揚德拉羅沙成功整頓納卯市的治安，2人的戰鬥情感深厚。1050827

(中央社)