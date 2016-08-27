蔡總統：就任後遇許多危機 有信心解決

總統蔡英文今天表示，就任後確實遇到許多突如其來的危機事件，有些是純粹意外，有些是國家結構性缺陷，但有信心可一項一項解決。不只是相信執政團隊能力，更相信人民及民主。

蔡總統上午出席李登輝基金會主辦的「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會表示，新政府會接下深化民主的棒子，繼續走下去，希望再過20年回頭看時，「我們也立下了重要的里程碑」。

蔡總統說，過去這段時間發生的爭議事件，雖然討論焦點不同，但都指向共同根源，來自於經濟環境惡化。

蔡總統表示，不管是工作機會外流、薪資停滯或貧富差距擴大，都是這個國家的現實。正在推動產業創新新政策，不只是促進經濟成長方法，也是健全社會發展策略。未來經濟發展應轉型為重視創新、就業、分配的經濟發展新模式。

蔡總統說，除國內生產毛額（GDP）這類傳統指標，更應考慮「產業生產力有沒有提升」，「優質就業有沒有增加」，「實質所得是不是提高」及「社會資源是不是公平分配」等議題。

蔡總統表示，這些都是要同步改善的面向，已著手進行，包括5大產業創新研發計畫、投資環境改善及資本市場優化等，都是新政府重點工作。希望透過政策設計，資金引進到產業創新，在新產業成形或舊產業升級轉型過程中，創造更多、更好的就業機會，也能提升薪資，促成合理分配。

蔡總統說，一邊是經濟與社會革新，另一方面進行政治改革工程，其中關鍵環節是轉型正義。

蔡總統表示，因歷史議題而出現嚴重分歧的社會不可能團結，也不可能共同攜手前進。將展開歷史調查工作，回顧過去威權歷史，重建受害者經驗，透過廣泛反省和對話，讓國家社會走向和解。

蔡總統說，轉型正義工作可幫助政治跳脫情緒化惡鬥，回歸理性政策對話，這是台灣民主化還沒走完的最後一哩路。

此外，蔡總統表示，原住民族在歷史上，或在當代遭受到的不公平待遇，很積極在推動平反。「我除了代表政府，向原住民族道歉，我們也會透過政策改善，來保障族人權益」。

蔡總統說，20年前人民完成首次總統直選；20年前才剛開始用「原住民」取代「山胞」，成為普遍稱呼。

「台灣人是民主人，台灣人是自由人，過去我們如何克服挑戰，現在我們就用同樣的方式開創未來」，蔡總統祝福研討會順利成功，並與前總統李登輝握手致意。1050827

(中央社)