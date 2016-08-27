彰化市「市長盃」全國歌唱比賽日本人也參賽還有遠自台北桃園各地民眾

彰化市公所今起兩天舉辦「市長盃」全國歌唱大賽」。（吳敏菁攝）

彰化市公所今起兩天舉辦「市長盃」全國歌唱大賽」，日本人也來參賽，高歌海海人生。（吳敏菁攝）

彰化市公所今起兩天舉辦「市長盃」全國歌唱大賽」，共有173名來自全國各地的歌唱好手，分成長青組與壯青組兩組進行「歌喉」大戰。還出現了了唯一的外籍參賽者～日本籍的蒲原良一，演唱道地台語歌《海海人生》，還有遠自台北、高雄阿公、阿嬤也來展歌藝。

彰化市長邱建富說，舉辦歌唱比賽，鼓勵參賽者盡情展現歌藝，還特別介紹這次比賽參賽者中有外籍人士，顯示市長盃全國歌唱大賽已漸有「國際化」的趨勢。

邱建富所指「外籍人士」就是報名長青組的日本籍蒲原良一，也是兩天分組比賽全部參賽的173人中唯一的外籍人士。66歲的蒲原良一，其實來台已有20多年，太太也是台灣人，已擁有台灣的永久居留證，已退休的他，平常在彰化市老人會上正音班，勤學中文，並在婦女會歌唱班學唱歌，這次在太太與歌唱班老師鼓勵下報名，也是他在台首度參加歌唱比賽。

邱建富說，舉辦國歌唱大賽，事前大力宣傳，報名踴躍程度超乎以往，壯青組與長青組都在開放報名就秒殺了，後來再增加部分名額，人數達173人，還有來自台北市、高雄市、台南市及桃園市等地的參賽者，冠軍名獎金5000元、亞軍3000元、季軍2000元、殿軍兩名獎金1000元；另優勝15名各頒給禮品乙份。

(中時)