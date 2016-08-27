金門風獅爺「初秋米飯節」 吉安好米香Q好吃

採用吉安米煮成的花蓮客家風味韭菜飯、魯肉飯，口感香Ｑ好吃。（李金生攝）

金門風獅爺「初秋米飯節」今天登場，與鄉親朋友分享好東西。（李金生攝）

金門風獅爺商店街「初秋米飯節」，師傅現場蒸煮、配料。（李金生攝）

香噴噴的韭菜飯、魯肉飯來了！台開金門風獅爺商店街與花蓮吉安鄉農會共同舉辦的「風獅爺初秋米飯節」，今、明2天在商店街福德祠廣場前熱鬧展開，一早就吸引兩岸遊客免費品嘗，開心豎起大拇指連說「好吃！」

台開金門風獅爺商店街與花蓮吉安鄉農會共同舉辦的「風獅爺初秋米飯節」，採用產地直送金門的吉安好米，現場蒸煮、配料的花蓮客家風味韭菜飯、魯肉飯，讓前往購物的遊客聞香駐足，現場試吃熱鬧滾滾，洋溢「好東西要與好朋友分享」的歡樂氣氛。

「花蓮吉安米」是用天然的奇萊山泉灌溉養成，口感香Ｑ，透明有光澤，深受廣大消費者好評，這次米飯節現場特別提供3公斤250元、5公斤360元的特價優惠。

現場另有「猜電鍋、吃米飯」的活動，推出Laox銷售的日本原裝電鍋與他牌電鍋煮好的吉安米飯，試吃民眾只要猜出哪一個是日本電鍋煮出來的米飯，就可以參加抽獎，獎品有風獅爺手搖扇、鳳梨酥、密封罐、舞鶴茶、電影票等。

台開指出，米飯是中華傳統飲食文化的菁華，金門鄉親與廈門觀光客不用專程到台灣，就可以在金門吃到、買到曾是日本皇家御用指定的花蓮吉安好米，用花蓮好米感動大家的味蕾，同時也可以參加風獅爺目前最夯的「寶可夢抓寶3重優惠」活動，體驗抓寶的樂趣。

產地直送不只花蓮吉安米，去年12月「風獅爺璞之鍋」開幕，就有來自花蓮洄瀾灣開心農場無農藥、無污染的原生野菜、小玉米、紅藜等；海鮮也有花蓮立川漁場直送的「活力鯛魚」，都是與金門鄉親朋友分享最新鮮、最道地的頂級食材。

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風獅爺商店街現場還有「猜電鍋、吃米飯」活動。（李金生攝）

米飯節現場提供3公斤250元、5公斤360元的特價優惠，受到鄉親的歡迎。（李金生攝）

好吃的吉安米飯，試吃民眾好開心！（李金生攝）

「嗯！好香！」吉安好米果然不一樣。（李金生攝）

「米飯節」試吃現場香噴噴，吸引兩岸遊客來到。（李金生攝）