119APP發揮功能 八德火警8人獲救

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桃園市八德區一處民宅今天發生火警，消防局利用行動派遣119APP發揮整合救災功能，迅速救出8人，所幸民眾僅受到輕微嗆傷，未危急生命安全。

桃園市政府消防局今天表示，上午接獲八德區大明街一處民宅發生火警，充分利用先前研發的行動派遣119APP，出動48名消防人員，同時進行救災前現場網路觀察，順利救出男女共8人，其中包括多名兒童，火勢在10多分鐘內控制，意外發生主因，仍待進一步鑑識。

消防局表示，救災指揮官在抵達災害現場前，利用先前研發的「行動派遣119APP」，查看內建Google Map街景圖，獲知建築物全部裝設鐵窗，並立即查看建築平面圖等關鍵救災資訊，途中也立即指揮各救災人員準備破壞器材及雙節梯等器材。

這套系統也讓消防人員在第一時間趕赴現場後，立刻進入屋內搜救及架梯，成功救出困在屋內的民眾。

消防局指出，這套系統主要整併派遣、安檢、水源及化災等4大救災資訊系統，軟體並運用4G技術，加速資料傳輸，利用螢幕觸控將所有救災資訊一次到位，同時結合Google網路平台，內建Google Map街景及自動導航功能，排除地址盲點、提供最佳路徑，使救災人員能於第一時間趕抵救災現場，投入搶救工作，爭取黃金救援時間。1050827

(中央社)