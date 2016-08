無懼音樂祭開唱 多國樂團跨領域演出超吸睛

2016無懼音樂祭今、明兩日在台中圓滿戶外劇場開唱,全球首創以ACGIR(Anime、Comics、Games、Idol、Rock)為主軸的節目型態,邀請到日、韓、中、泰 等國表演樂團來台演出,結合動漫天團、偶像組合、搖滾樂,多國樂團跨領域演出,空前精彩。

今年「搖滾台中」音樂季由台中市政府新聞局主辦,無懼音樂祭響應「搖滾台中」,搶先挑選四組搖滾台中徵選樂團:兩棲人、李若涵、BWOC、DSPS在無懼音樂祭演出。

新聞局指出,2016無懼音樂祭除有舞台演出、還有創意市集、泡泡足球、美食無拒,此外也特別引進目前日本年輕人最新興起的搖滾DJ秀。現場也開放亞洲ACG舞台徵選以及亞洲搖滾樂團徵選,讓有心的台灣年輕人也有機會與世界各地的樂團一同參與。

無懼音樂祭邀請了許多國外樂團超強卡司,ACG動漫天團之SPYAIR、機動戰士鋼彈AGE;Goose house;ROOKiEZ is PUNK’D;SILHOUETTE FROM THE SKYLIT;活躍於男女糾察隊等綜藝節目、舞台劇、日劇不同領域的實力派唱將「misono」;日本最強少女偶像團體「電波組.inc」、「私立恵比寿中学」;中國最具代表的龐克樂團、音樂風雲榜最佳搖滾樂隊「反光鏡」;南韓最具代表的龐克樂隊「No Brain」;泰國獨立流行樂團「Fwends」;來自沖繩的重型搖滾樂團「AsAlliance」;台灣的滅火器樂團與老諾樂團等,邀請全台搖滾樂迷共同參與今夏搖滾盛會。

