交通部：安全前提下 盼機捷早日通車

我要評比

交通部發言人王國材今天說，台灣20年前開始說要建機場捷運，10年前開始建，實在拖太久，交通部立場是在安全前提下早日通車，提供民眾到機場更方便的服務，不能讓機捷變廢鐵。

桃園機捷通車跳票6次，有機會今年底通車；不過，合約中機捷從台北車站到桃園機場一航廈行車時間35分鐘要求需較多時間解決，交通部擬朝先通車後再改善達合約標準。

機捷行車時間、速率、班距等合約規範，目前未達標準原因，涉及承包商與下包商合約，不是短時間可解決。

機捷主辦單位交通部高速鐵路工程局說，只要機捷系統能提供安全穩定服務，就可依大眾捷運法辦理通車，合約標準可在通車後要求廠商改善。通車後約還要經1年營運才會駿工驗收，這段時間不會改變監督要求廠商標準。

高鐵局說，接獲不少民眾反映，希望機捷快點通車，有民眾認為機捷直達車從台北車站到桃園機場一航廈，35分鐘與36分鐘沒什麼差別。

據合約規範，機場捷運從台北到桃園機場第一航廈行車時間是35分鐘，目前測試都只能達約36分鐘，直達車與普通車行車速率，分別是時速60公里與45公里，現在只有約57公里與39公里。

合約中行車班距是每6分鐘各1班直達車與普通車，因行車速率與時間無法達標，班距可能拉長到12分鐘。1050827

(中央社)