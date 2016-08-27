川普試圖拉攏非裔 希拉蕊新廣告猛攻

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓，今天呼籲選民拒絕川普走偏鋒的競選方式，同時推出批評川普試圖拉攏非裔選民的電視廣告，並表示她將爭取為川普競選總統所苦的各方。

路透社報導，這支電視廣告影片中，有川普（Donald Trump）針對非裔選民的爭議性訴求，呼籲非裔支持他，並質問「會有什麼損失？」這支廣告中也找出這名地產大亨候選人1970年代被控種族歧視官司的新聞。

希拉蕊（Hillary Clinton）總統競選團隊表示，這支電視廣告將在選情激烈的佛羅里達、北卡羅來納、俄亥俄和賓夕法尼亞等州播放。希拉蕊昨天在造勢場合演說中，指控川普助長美國的激進邊緣勢力。

希拉蕊在拉丁裔選民的支持率大幅領先川普，但川普強調自己將為所有的人創造工作機會，力圖削減希拉蕊的領先優勢。

川普今天持續擴大拉攏少數族裔選民，在拉斯維加斯的自家旅館會晤拉丁裔企業領袖。

川普說：「我們和拉丁裔處得非常好，我們比任何人瞭解的都好。他們希望看到就業機會，我們會創造就業機會。他們要看到盼望實現。」

希拉蕊繼昨天重砲批川普後，今天再接再厲，痛批川普的人格特質和鼓吹分裂不適合入主白宮。

希拉蕊告訴MSNBC：「我將爭取每個人，無論共和黨、民主黨或無黨籍，和我一樣，深受川普競選陣營走偏鋒和撕裂路線所苦的每個人。」1050827

(中央社)