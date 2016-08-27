父親熟睡 新北市女童墜樓送醫

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一名女童今天上午在中和區一處旅館，疑似從4樓窗戶墜落，前額約5公分開放性骨折，意識模糊，有呼吸，但生命徵象不穩定，部立雙和醫院持續急救中。

新北市這名4歲女童，疑似不慎從旅館的4樓窗戶墜落，頭部先撞擊地面，造成傷勢嚴重，痛苦在地上抽動。

路過機車騎士發現，趕緊與附近住戶打行動電話報案。女童墜落後，一度努力爬起來想要求援，但仍不支倒地。

路人與住戶不斷大喊「那是誰的小孩！」，女童父親在熟睡中驚醒，並奔下樓查看。

新北市府消防局表示，這起意外發生在中和區景平路一處大樓前，消防隊員據報前往搶救，救護人員到場時，女童已經躺在地上，趕緊將意識模糊的女童送醫。

經醫院檢傷，發現女童的前額有約5公分開放性骨折，目前意識模糊但是仍有呼吸，可是生命徵象不穩定，醫院持續搶救。

警方鑑識人員在大樓內的旅館房間內勘驗、調查女童墜樓原因。初步調查，4歲女童與父親同住，今天上午，父親還在熟睡，女童疑似不慎從4樓房間床頭櫃旁的窗戶墜落，造成前額骨折，腦漿溢出、意識模糊，緊急送往衛生福利部雙和醫院急救，目前仍未脫離危險期。

新北市政府社會局接獲警方通報後，由家庭暴力防治中心趕到醫院了解狀況。消防局提醒民眾，注意嬰幼兒居家安全，避免發生危險。1050827

(中央社)