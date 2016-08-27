本土桌遊再惡搞 林昶佐化身鬼王主席

繼民主進步黨籍立法委員呂孫綾後，時代力量籍立委林昶佐也成為桌遊中角色範本，文案中更形容他是「嘶吼式黑死腔調質詢秀」，林昶佐看到後覺得眼熟，驚呼「喂！什麼啊」。

本土自製桌上遊戲「美麗島風雲」中，以政治人物為主要角色，包括總統蔡英文、前總統陳水扁、馬英九與中國國民黨主席洪秀柱等人都曾成為惡搞對象，6月時更以呂孫綾作為新角色「淡水天后．菜孫玲」範本。

林昶佐上午在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，助理很愛玩「美麗島風雲」，但他看這角色後先覺得「怎麼很眼熟？」，讀完介紹內文後，更讓他驚呼「喂！什麼啊！」。

遊戲推出的新角色「鬼王主席佛來敵」會讓「立院歌廳秀從此進入搖滾時代」，也是藝人轉政壇裡少數尚未過氣的代表，樂團時期表演非常受矚目，結合永不衰竭的嗓音和多元文化表演風格，在歐美獲成就無數。

文案中形容，鬼王主席佛來敵一直懷有改革理想，首要目標就是促使立法院歌廳秀的轉型正義；早期綜藝節目型態，或美式摔角風格劇本已式微，「唯有嘶吼式黑死腔調質詢秀，才會讓被質詢官員腎上腺素噴發，收起呆若木雞的面孔認真面對問題」。1050827

(中央社)