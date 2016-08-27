加拿大台灣文化節 向鄧麗君張國榮致敬

加拿大台灣文化節今天傍晚在多倫多湖濱中心盛大揭幕。滿場觀眾共同聆賞交響樂團熱情澎湃的演奏，向台港兩大巨星鄧麗君和張國榮致敬。

加拿大三級政府都派遣官方代表與會，其中，自由黨聯邦眾議員瓦希布（ Salma Vahib）還帶來了總理杜魯道（Justin Trudeau）的賀詞。

台北駐多倫多經濟文化辦事處長徐詠梅今年首度參加這項盛會，她對於活動內容的多元精彩、樂團演出的高水平，極力推崇。

徐詠梅說，台灣文化節背後有許多來自台灣的移民全力參與，他們身在加拿大卻仍然與台灣有深厚的連結，努力介紹台灣給加拿大當地人認識。中華民國政府非常樂見這樣大型的台灣文化交流活動。

主辦方加拿大亞裔活動協會活動總監吳權益表示，台灣文化節一直是加拿大民眾了解台灣的最佳途徑，今年在多倫多已邁入第11屆，因此決定擴大參與面，從今年起一連5年，讓台灣文化節扮演平台角色，增列香港、日本、韓國、泰國和越南等亞洲文化系列新體驗，藉由與台灣文化的互動和對話，幫助加拿大人更加認識其他亞洲文化。

今年的主題「與香港共舞」，未來兩天周末在多倫多的活動內容，除了音樂之外，還有台港美食廚藝比賽、復古電影、港台麻將比一比等。就連台灣的珍珠奶茶和香港的港式奶茶、台灣小吃與港式點心，也在現場大車拼。

主辦單位今年也特別向各界介紹客家文化，現場呈現包括台灣客家擂茶等傳統客家民俗。

加拿大台灣文化節9月3日至5日將轉赴溫哥華舉行，兩地的活動預料將吸引20萬人次與會。1050827

(中央社)