伊能靜秀傷口流膿照 回擊醫師「真的不想浪費時間」

伊能靜今年6月生下一女，卻遭遇傷口未癒等醫療糾紛。（圖／取自伊能靜微博）

秦昊與伊能靜今年6月喜獲一女。（圖／中時資料照片）

47歲伊能靜今年6月在美國產下一女「小米粒」，事後她透露遇到醫生擅自公開照片，剖腹傷口又流膿未癒，8月只好再度入院清創後縫合，術後恢復過程相當艱辛。昨(26日)該名李姓醫師跨海發表聲明，反指伊能靜預約5次回診都無故放鴿子，今稍早伊能靜公開對話紀錄，並曝光傷口照片，讓人看了怵目驚心。

對於醫師昨日大張旗鼓的指控，伊能靜稍早在臉書說：「感謝醫師的助手徐小姐一直幫忙溝通，這是整個傷口裂開後看診時約診的過程，醫師知不知道傷口裂開？有沒有私下給我消炎藥？我有沒有準時去看診？原本不想糾纏，過了也就過了，畢竟米粒好可愛，可以撫平一切傷口，但事情已過一段日子，還不斷被影射，明明留下許多語音、紀錄，為什麼要讓事件更難堪進一步證明有問題？我早將一切交給洛杉磯律師，但真的不想浪費時間，高齡開刀兩次已夠辛苦，現在只想好好照顧寶寶。並且得饒人處且饒人。」

對話中可見伊能靜開刀9天後便發現傷口未癒，所以先轉告了醫師助理，之後助理回覆給醫師看過了，7月11日伊能靜回診，因為是周日所以剛開始沒人，之後看診時，秦昊直接問醫生為何會外流合照，醫師回答他的手機在醫院被偷，發了廣告再還給他，秦先生問為什麼要偷他手機給他做廣告，對方卻說不知道。

同月17日，李醫師仍繼續讓她吃消炎藥，伊能靜坦言此時已經不相信醫生，「要調病例，但一直拿不到」，22日她傷口開始化膿，26日她決定轉診給巴醫師看，助理傳來傷口情況，可見她開刀快一個月後，傷痕未癒合，內部還化膿，讓人看了就痛。

伊能靜說，轉診後沒行動，「是因為看到醫師年紀已長，相信他知道事情的嚴重，會自省，無論發生什麼，病人對醫師的信任是非常珍貴的」，目前傷口已無大礙，雖然遇到不少艱辛，但看到女兒可愛的臉，還是只會想到美好。

而對於醫師疑似外流照片的部分，伊能靜還原經過，說：「關於與醫師在產房拍照，當時醫師帶護士入內，表示可否合照，我從沒用遇過醫師在醫院要求合照，當時特地告知醫師請自己保留勿外傳，但回家後發現此張合照已經成為一堆推薦醫師的廣告，美國有Hippa法，嚴格要求不可外漏病人隱私」，沒想到仍在網上看見，之後她便將證據發給醫師助理，要求刪除與回覆道歉信，而對方也回應了。

伊能靜公開雙方一來一往回傳道歉信的過程，說明她先前沒公開這些，是因為得饒人處且饒人，但醫師發完道歉信後，又向媒體解釋手機是共用的，讓伊能靜質疑：「未什麼有病人隱私的手機，醫師不謹慎？」對方還強調有張照片並非她的寶寶，讓伊能靜又說：「事實是外流廣告的照片裡我先生就是抱著未成年的嬰兒，而此是侵犯了我、我先生及未成年嬰兒的隱私。為什麼避重就輕不談？」

(中時電子報)

伊能靜發長文，解釋術後傷口未癒就診過程。（圖／取自伊能靜微博）