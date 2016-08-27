少用3C 避免眼睛黃斑部水腫上身

黃斑部水腫是常見的眼疾之一，主要症狀是中心視力減退，視野陰影或盲點擴大，有可能是眼睛中風的後遺症，避免過度使用3C產品是預防之道。

奇美醫學中心眼科醫師林主國指出，黃斑部是產生中心視力的重鎮，當人們注視細節、專注閱讀或看電視與電腦螢幕時，都得使用黃斑部，攸關辨識及解析的視力。

黃斑部水腫成因，主要是以視網膜血管病變佔最多數，包括視網膜血管(以靜脈為主)阻塞、視網膜血管炎或眼內炎症反應引起、全身性或遺傳性疾病(如糖尿病，高血壓)造成、有害光線(紫外線、高能藍光)及直接外傷或外傷後間接身體免疫反應引起。

黃斑部水腫不同於青光眼的視野，也和白內障的霧裡看花、隔層紗的感覺不同，盲點的擴大，將使視力快速惡化。

醫學期刊統計，排除糖尿病黃斑部水腫，黃斑病變造成的視力障礙，已在全球造成800多萬人視障或眼盲，其中因視網膜血管阻塞造成的黃斑部水腫，在全球有250多萬人視障。

林主國表示，黃斑部水腫是預防重於治療，必須定期視網膜檢查，避免過度使用3C產品，外出時避免陽光紫外線直射眼睛。三高慢性疾病的人，務必控制血糖、血壓及血脂肪，減少心血管疾病等危險因子，拒抽二手菸，才能落實眼睛保健。1050827

(中央社)