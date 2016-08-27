年金資料呈現 考試委員憂愈辯愈不明

考試委員趙麗雲日前在考試院院會表示，國家年金改革委員會議，有些機關在資料展現上，有技巧凸顯或掩蓋部分數據，經媒體選擇性呈現，不僅愈辯愈不明，更激化族群對立不滿。

總統府國家年金改革委員會已召開10次會議，聽取各職業別年金制度報告，即將進入實質議題討論。

趙麗雲日前在考試院院會提及，年金改革議題延燒近3個月，雖然目前年金改革委員會處於報告各職業別年金制度的事實呈現，以利後續討論階段，但她就目前社會展現的氛圍，甚感憂心。

她說，年金委員會原設定「事實呈現」，部分主管機關如銓敘部，切切實實據實以告，但有些機關在資料展現上，有技巧凸顯或掩蓋部分數據，經媒體網路或有意、或受限於篇幅，選擇性呈現情況下，愈辯愈不明，激化族群對立不滿，直入危局。

趙麗雲以年金改革委員會第9次會議資料「法官退養金制度」所舉「最近5年公務人員、教育人員、軍職人員、法官之平均退休年齡」為例說，看似統計數字呈現，卻隱喻政務人員遠較司法人員早退，可惜未明敘政務人員因須對政策負責辭職而下台，或因政黨輪替而被更迭，退職相對年輕是常態。

她說，各類人員屬性不同，退休（職）年齡比較無太大意義，卻易導致外界比較，武斷推論退撫制度不公不義，繼而可能引發誰是肥貓等似是而非爭論，造成特定族群有苦難言、積怨憤懣，這種氛圍對國家傷害極鉅。

考試委員楊雅惠提出3種可能的年金改革模式，包括重新全盤架構新年金體制，仿世界銀行3層模式規劃；在目前制度下逐步調整，未來可能朝延退、少領、多繳等方向調整；擇取部分制度整合，如農民健康保險與國民年金整併的混合態樣。

考試委員周玉山表示，年金改革方向應著重「整體收支對價平衡」，避免貧富不均情緒式對立。1050827

(中央社)