買海洛因送安毒 百公斤通緝毒販被逮

體重破百、綽號「大豬」的李姓男子，打著「買海洛因 送安非他命」的口號，在台南地區販毒，警方將他逮捕 到案，且起出毒品、空氣長槍等物。 （翻攝相片） 中央社記者張榮祥台南傳真 105年8月27日

體重破百、綽號「大豬」的李姓男子，打著「買海洛因送安非他命」的口號，在台南地區販毒，且在自家住處交易，行徑大膽，昨天遭警方圍捕送辦。

台南市警局新化分局獲報，左鎮區住宅有人吸毒及交易毒品，讓警方大感驚訝，毒販多在外面交易毒品，怎麼可能冒險在住宅室內販毒，立刻蒐證，鎖定52歲恐嚇通緝犯「大豬」李姓男子。

不過，李男也怕警方找上門，在左鎮區菜寮住處前後門各裝上3支監視器，警方昨天圍捕時，李男透過監視器發現後，只穿著內褲就跑上2樓，再跳過170公分寬的屋間棟距，逃往隔壁棟住家。

李男身高170公分，體重卻有120公斤，不顧性命跳往他棟建築的拚勁，讓追捕員警嚇了一跳，只是警方早已在周遭部署，將他逮捕到案，並起出海洛因26小包、安非他命13小包及空氣長槍1枝等。

警方調查，有毒品、殺人等前科的李男，原本在台南永康區收取保護費，年紀較大後，改行當藥頭，且打著「買一送一」、「買海洛因送安非他命」的口號販毒，只要買2000元海洛因，就送500元安非他命，以此招攬顧客。

李男販毒的對象多是台南市善化區、永康區、新化區及左鎮區的勞工，且吹噓自己的毒品是高檔貨，再利用LINE群組工具交易，交貨地點就在住處，行徑之大膽，讓人咋舌。警方訊後依法送辦。1050827

(中央社)