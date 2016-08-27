歐洲在台商會拜會中市府表投資意願 林佳龍歡迎合作

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歐洲在台商務協會理事長白邦德(Bernd Barkey)昨日率領會員約24人，在台中舉行「歐洲商務協會與台中市政府圓桌午餐會議」，與台中市長林佳龍與各局處首長就低碳能源產業交流座談。理事長白邦德表示，台中為製造業重鎮，擁有數千家機械工具公司，產業量能豐沛，計畫到台中投資設廠。

台中市長林佳龍除表示歡迎，也強調將在水湳經貿園區建構低碳、智慧、創新園區，期待未來合作，一起邁向低碳家園。

台中市具有海空雙港、大肚山60公里黃金縱谷產業聚落、中部科學工業園區等優勢，產業量能豐沛、潛力無窮。為認識台中並進一步商洽投資事宜，歐洲在台商務協會理事長白邦德昨日率領商會會員一行人到台中拜訪台中市長林佳龍，並舉辦「歐洲商務協會與台中市政府圓桌午餐會議」，介紹歐洲商務協會低碳倡議計畫發展現況，期望與台中市政府有進一步合作。

歐洲商務協會理事長白邦德表示，台中為製造業重鎮，有數千家以上的精密精械、工具機、手工機具公司，自己常到台中拜訪，並與許多公司合作，水準皆具一流水準，目前自己任職的博世公司正研發能源科技，未來計畫到台中投資設廠，期待能與市府有進一步合作。

林佳龍說，台中去年人口成長2萬人，是座富有機會與潛力的城市，市府正計畫將水湳經貿園區建構為低碳、智慧、創新園區，加上中央政府日前正式通過台中智慧機械推動方案。在中央3億元經費挹注，以及原有5億元預算編列下，未來將成立以智慧機械為主的會議展覽中心，並在水湳經貿創研專區成立「智慧機械發展中心」。

(中時)