NBA球星韋德堂姊推嬰兒車 遭流彈波及死亡

NBA球星韋德。(美聯社)

美國職業籃球明星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)的堂姊，周五在芝加哥一間學校附近推著嬰兒車走路時，遭到附近流彈波及死亡，所幸嬰兒平安無事。

根據美聯社(AP)報導，韋德32歲的堂姊Nykea Aldridge最近才搬到芝加哥南區，事件當時兩名男子對另一名男性開槍，但是卻射中了Aldridge的頭部和手臂，她被送到急診室後被醫師宣告死亡。警方表示Aldridge不是他們的攻擊目標，當天晚上警方雖已詢問目擊者但是未拘捕任何嫌犯。Aldridge的嬰兒並未受傷，目前由家人照顧中。

芝加哥出身的韋德在推特上表示：「我堂姊今天在芝加哥被殺，這又是另一個冷血的槍枝暴力，四個小孩平白無辜的失去了他們的母親，太超現實了。# 夠了就是夠了。」韋德最近在為邁阿密熱火隊(Miami Heat)打球13年後，和芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)簽下合約，幾天前韋德和他身為牧師的母親Jolinda才在運動電視台ESPN上談論槍枝暴力。

這不是第一次韋德的親戚在芝加哥遭遇這類暴力，他的外甥Darin在2012年腿部遭槍擊兩次，但已經康復。芝加哥這幾年來發生許多槍枝暴力事件，尤其是在該市南區和西區部分區域，光是今年七月芝加哥就記錄下65起謀殺案，是2006年以來七月發生謀殺案數最多的一次。在今年一月到七月底之間，芝加哥發生了381起凶殺案，比去年同期增加了30%，該市的謀殺率比其他人口眾多的城市如紐約和洛杉磯還高。

(中時電子報)