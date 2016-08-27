台灣好棒！國際地科奧林匹亞賽連10年奪世界第1

我國參加國際地球科學奧林匹亞競賽國際排名第一，代表選手左起黃家冠、劉若愉、許育綸、陳允中。（教育部提供）

我國參加國際地球科學奧林匹亞競賽國際排名第一！台灣團隊在26個國家、100名參賽選手中，共獲得4金，已蟬聯10屆世界第一，其中台北市私立復興高中學生黃家冠表現最佳，個人世界排名第1，其他3名參賽學生個人排名也都在世界排名前5名，表現亮眼。

2016年第10屆國際地球科學奧林匹亞競賽今年在日本舉行，帶隊10年團長、中央大學大氣科學系教授林沛練表示，今年題目不再區分氣象、海洋、天文、地質等，而是以地球科學系統跨領域概念出題，測驗學生融會貫通、歸納和推理的能力，今年題目相當難，過去台灣最大的競爭對手是韓國，但今年不但輸給我國，還輸給日本，掉到第三名。

我國已連續10年獲得國際排名第一，林沛練分析說，台灣國高中的地球科學教育很連貫，且台灣常面臨地震、颱風等相關問題，讓地科知識成為生活經驗的一部分，這是台灣的優勢之處，再者學生的地科基礎知識都很好，再加以訓練，就表現優異。

今年4位代表選手分別是私立復興高中黃家冠、台南一中許育綸、台中一中陳允中、北一女中劉若愉全數拿下金牌，林沛練說，4位選手很有團隊感，會互享討論和分享，非常難能可貴。

個人排名世界第一的黃家冠直言，非常開心，也立刻和父母報了喜訊，因為國中地科老師生動的教學方式，激起了他對地科的興趣，他覺得對自己居住環境有所瞭解，是很重要的事，未來希望能成為優秀的地質學家。

今年代表選手中唯一的女生劉若愉因為看了許多科學雜誌，讓她深深對天文著迷，她說，其實女生與男生沒有不同，都是喜愛地科的人，只是大多的女生較沒有自信，不敢嘗試，她鼓勵所有女生應該要勇敢，嘗試各樣的比賽。

(中時)