李朝成印度演講 說明台灣華語政策

我要評比

中華民國駐清奈辦事處處長李朝成昨天赴當地SRM大學演講，他向學生介紹政府新南向政策推動雙向以人為本的培育計畫，希望為台印產學界培育具備華語能力的專業技術人才。

李朝成今天告訴中央社記者，他昨天在SRM大學分別向華語證書班和媒體研究學院新聞與大眾傳播系的學生發表兩場演說。

演說時，李朝成舉多家台商案例說明台印在產業互補、互利的合作情況，並鼓勵學生們多多選修台灣教育中心華語課程，在大學階段先打好華語基礎，未來更希望SRM大學有優秀學生考慮到台灣工讀碩士或博士學位。

他也特別向學生們介紹總統蔡英文在5月20日宣布推動新南向政策，把印度列為主要合作與投資目標國，政府已著手推動雙向以人為本的培育計畫，提供台印產業各界所需具備華語能力的專業技術人才。

李朝成告訴學生們，SRM大學有4萬多名學生，近年在各學院評鑑指標名列私立大學前茅，成為台灣在清奈地區推廣華語的三大重點之一。

在答覆學生提問時，李朝成也說明當前台灣政黨政治發展和兩岸關係近況，並強調台灣雖與東南亞、南亞各國沒有正式邦交，但透過雙邊努力，排除政治障礙並加強經貿合作，已建構出互利、雙贏友好關係。

SRM大學媒體研究學院院長克利希納斯瓦米（Sridhar Krishnaswami）也正面呼應李朝成的演說，細數台灣在資通訊、生物科技、紡織、精密機械等行業的先進，值得印度大學和台灣優秀大學建立交流合作關係，鼓勵更多印度學生前往台灣進修。

李朝成演說時，並在SRM大學台灣教育中心教師鄒宛育協助下，介紹中心傳受的視聽教材內容。1050827

(中央社)