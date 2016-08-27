東門市場「美食PK計畫」樂打彈珠、美味小吃免費嚐

東門市場於推出「東門美食PK計畫」，將市場內美食攤位分為「傳統名店」與「創新好攤」進行試吃人氣PK活動。（林宜靜 攝）

香Q有勁的米粉湯搭上一盤黑白切、現榨的柳橙汁喝得到新鮮果粒、用養生紅麴的米飯製作的創意飯捲、還有油亮色澤和粒粒分明的白飯拌和的滷肉飯等！讓人忍不住食指大動！在台北市長柯文哲家中附近的「東門市場」可說是台北人記憶中的好味道！東門市場於今（27）日推出「東門美食PK計畫」，邀請民眾免費試吃名氣小吃，現場還有打彈珠，讓大小朋友吃得開心、玩得愉快！

在台北市長柯文哲家中附近的「東門市場」裡有各式美食、雜貨，可說是台北人記憶中的好味道！（林宜靜 攝）

東門市場潘愛玉會長現場講解遊戲規則。（台北市政府市場處提供）

為響應今年度台北傳統市場節計畫，東門市場於今日推出「東門美食PK計畫」，將市場內美食攤位分為「傳統名店」與「創新好攤」進行試吃人氣ＰＫ活動，民眾只要到東門市場挑戰打彈珠就有機會獲得現場發送的免費美食兌換券，現場發送超過500張美食券，讓民眾能免費品嚐美食，並擔任試吃員進行人氣票選，而獲得較高票的組別為「創新好攤」，將於明（28日）提供限時優惠，也讓更多民眾能感受到東門市場美食的魅力。

香Q有勁的米粉湯搭上一盤黑白切，就能吃得美味又滿足。（林宜靜 攝）

東門市場潘愛玉會長表示：「東門市場裡除了歷史悠久的美食名店之外，近幾年也新增加了許多創新美食名攤，透過今年度美食PK計畫，期望讓更多的民眾能了解『東門彈子房』的歷史背景，也能品嚐到市場裡的特色美食。」

現榨的柳橙汁喝得到新鮮果粒，營養滿點。（林宜靜 攝）

美食PK計畫活動中的美食名攤包括知名的羅媽媽米粉湯、黃媽媽米粉湯、東門城滷肉飯、味好香肉鬆等傳統名店，更有近年來新興的鱻鮮日式料理、鮮榨剝皮柳橙、橘蔬養生手工飯捲等創新好攤進行人氣PK票選，而獲得較高票的組別也將於28日提供限時優惠，讓來不及參加民眾能有機會一起體驗東門市場的美食。

「橘蔬養生手工飯捲」吃得到健康和美味。（林宜靜 攝）

而此次活動與東門市場門口一塊擁有悠久歷史的「東門彈子房」老舊招牌結合，邀請民眾於活動中挑戰打彈珠，體驗過去東門市場的眷村風華，並有機會免費品嚐東門的特色美食。東門市場內有許多知名的美食攤，國內、外旅客都會特地安排到市場品嚐擁有超過三十年歷史的米粉湯與魯肉飯，連美食評論家舒國治都曾為東門市場的美食寫過評論。

「東門美食PK計畫」推出傳統、創新各式美味料理，讓民眾好滿足。（林宜靜 攝）

台北市市場處許玄謀處長表示：「台北市有許多歷史相當悠久的傳統市場，尤其是東門市場，並且也有許多引人入勝的故事，今年度台北傳統市場節透過與過去不同的市場推廣方式，期望更多民眾能走入市場，並且感受到與過去不同的市場氛圍。東門市場也將進行市場改建，大規模改善市場環境，讓傳統市場能提供更優質的服務。」此次活動也有眾多貴賓到場共襄盛舉。

「東門市場」可採買各式新鮮蔬果、也能買到最新鮮的肉品。（林宜靜 攝）

另國人外食比例逐年增高，食安更是大家頭痛的問題，台北市公有光復市場為鼓勵消費者自行在家烹調，與信義區健康服務中心合作，今日舉辦「光復市場 放心買‧安心吃」活動，特選當令食材研發小家庭料理，邀請現場民眾試吃，還可免費獲得健康小食譜！為推動預防保健，也提供免費健康篩檢服務。

「光復市場 放心買‧安心吃」活動。左起臺北市立聯合醫院歐于詳營養師、安東市場郭秀滿會長、光復市場何禮森會長、 市議員秦慧珠、六福皇宮主廚、臺北市信義區健康服務中心健康促進組張晏菱組長、台北市市場處科長何相慶。（台北市政府市場處提供）

除了免費品嚐小吃、打彈珠外，這次活動也搶搭最夯的寶可夢風潮，現場抓寶還可以免費拿好禮，吸引許多玩家到場，有吃又有玩！傳統市場＋創新，綻放新生命，也讓台北人的好味道永久傳下去！

(中時電子報)