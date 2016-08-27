陸研製航空母艦順利 殲15也進入量產

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有外媒報導，中國大陸首艘自行研製的航空母艦接近完成，隨著這艘航母（台稱航艦）快將下水，大陸艦載戰機殲15也開始量化生產。

根據大陸國防部網站的消息，國防部新聞發言人吳謙日前在記者會上說，大陸第1艘國產航母的建造進展順利，並形容這艘航母「既有外在顏值，更有內在氣質」。

有外媒稱大陸首艘國產航母的型號為001A，英國簡氏防務週刊曾指出，它的建造工作已經進入尾聲。

隨著001A的建造接近尾聲，大陸軍事網站近日重點報導了殲15戰機的生產進度。殲15是目前大陸航母的艦載主力戰機，它能否大量生產，也備受外界關注。

在001A的建造接近尾聲之際，大陸多家軍事網站日前報導了殲15與「遼寧號」航母合訓的最新圖片，圖片上看到一架機身號碼為116的殲15在甲板上。

報導表示，從殲15機身的編號可以大致分析出已經服役的殲15數量。

目前可以確認，量產型殲15編號分別是100、102、103、104、105、107、108、112、113、114、117；殲15的量產工作正穩步展開。

加上這次曝光的116號機和以前曝光的編號551到556的6架殲15原型機，這款戰機的生產數量可能已經達到18架。

網上資料顯示，殲15有「飛鯊」之稱，是大陸參考從烏克蘭獲得的蘇愷33戰機原型機並以國產殲11戰機為基礎而研製的重型雙發艦載戰機。

在世代劃分上，殲15被視為4代（西方為3代）戰機的改進型，即4代半戰機。

在外形上，殲15與俄製蘇33非常相似，但融合了殲11B的技術，它新增鴨翼，又實現了機翼折疊和安裝起落裝置及攔阻鉤等系統。

有報導指出，殲15的最後改進集中在材料和生產工藝上。

上世紀80年代，前蘇聯缺乏先進的鈦合金加工能力，所以後機身鈦合金大框只有採用電子束焊接方式拼合，焊縫強度遠低於整體鍛件，嚴重影響結構強度和疲勞壽命。

隨著技術的進步，大型機床發展帶來的好處，大陸現在已經可以生產蘇27系列飛機的整體鈦合金大框，增強了機身強度，在提高超載能力的同時也提高了飛機的使用壽命。

在武器裝備上，殲15可以攜帶大陸國產精確打擊武器，如霹靂8至9近程空對空飛彈、霹靂12主動雷達制導遠端空對空飛彈。

它也可以掛載鷹擊91超音速遠端反艦/反輻射飛彈、鷹擊8空對艦飛彈等。1050827

(中央社)