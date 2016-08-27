隔代教養 國中女侍嬤至孝獲表揚

15歲的李宜昀（右2）、14歲的范秀維（右3）都是隔代教養，從小由阿嬤帶大，當阿嬤重病臥床，她們悉心日夜照料，27日獲表場為孝行楷模。中央社記者王淑芬攝 105年8月27日

「阿嬤曾經是我的大樹、現在我是阿嬤的依靠」。15歲的李宜昀、14歲的范秀維都是隔代教養，從小由阿嬤帶大，當阿嬤重病臥床，她們悉心日夜照料，今天獲表場為孝行楷模。

李宜昀因為父母離異，從小由阿嬤帶大，小時候對阿嬤的依賴，如今她用一樣的心情照顧阿嬤，從來不嫌苦；放學回家還要陪阿嬤散步，幫阿嬤洗澡擦背，她的細膩，看在師長和鄰居眼裡，不愧為孝悌楷模。

事實上，同年齡的孩子多擁有父母的寵愛，更多的人沉溺於電玩，過著無憂慮的日子，但是宜昀扛起家務雜事，還要照顧中風臥床的阿嬤；她沒有怨言，一再的表示「阿嬤曾經是我的大樹、現在我是阿嬤的依靠」，一心期待阿嬤早日康復，讓她看到阿嬤快樂的笑容。

14歲的范秀維也由阿嬤教養長大，她不僅照顧罹病的阿嬤，還要協助照顧身障的伯父。下課後她得要飛奔返家煮飯，扛起照顧2生活不便的長者。

令師長心疼不捨的是秀維在校有一筆由老師代管的獎助學金，秀維因為家裡籌不出阿嬤的醫藥費，她哭著請求老師讓她動用這筆錢為阿嬤結清帳單，還要添購阿嬤的尿布。孩子的懂事貼心，令師長為之動容。

稚嫩的臉龐，秀維有著比同齡孩子更成熟懂事的心思，她侍嬤至孝，體貼伯父的孝行，獲頒孝行獎。

范秀維、李宜昀小小年紀對人生的離別苦痛有深刻的體會，她們有志一同都立志要走醫護的路，希望用專業協助罹病的親人紓解苦痛。1050827

(中央社)