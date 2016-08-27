義強震滅村 居民：未來在哪裡

義大利中部本週強震造成附近平靜的山間小鎮死傷災情慘重。然而，受創最嚴重的莫過於滅村的薩列塔（Saletta）。

倘若聆聽當地人的心聲，這個小山城恐怕永遠無法自傷痛中復原。義大利中部早已不乏荒廢的村莊，他們說，現在是思考薩列塔未來的時候。

「愛爾蘭時報」網站和法新社報導， 這個風景如畫的小村莊，常住居民不到20人。而在義大利夏季旅遊旺季下，人數增加至45人，24日的強震造成當地22人死亡。

身材嬌小，滿頭白髮的居民諾比爾（Stefania Nobile）幸運逃過一劫。然而，她卻不認為小村可以重生。

諾比爾告訴法新社，「這個地方已被夷為平地，沒有東西留下來，沒有任何東西。」

諾比爾說：「這是悲劇，沒有東西留下，我們不認為還會有未來。」薩列塔位於觀光小鎮阿馬特里切（Amatrice）以北。

身材瘦長的28歲男子貝特拉米（Marco Beltrame）在這次地震中失去了親人，他也同意這樣的說法。

貝特拉米說：「小村莊滅村了」。「沒人會想到薩列塔，他們只想到阿馬特里切，因為阿馬特里切比較大。薩列塔將消失，就像其他的小地方。一切都結束了。」1050827

(中央社)