林全民調死亡交叉 柯文哲：首年不用在意

新政府執政滿百日，民調滿意度跌破5成，行政院長林全更出現死亡交叉，對此，台北市長柯文哲指出，第一年的民調不用太在意，第2年才是真的自己的成績。

新政府執政滿一百天，台灣智庫最新民調顯示，總統蔡英文滿意度再降，林全滿意度更破4成，出現死亡交叉。

今天柯文哲出席第八屆SF世界盃電競大賽開幕式後受訪，對於新政府民調議題時指出，「坦白講，當家的都不容易，民調這種東西看一看就好，當做自己改進的警示」。

至於林全民調出現死亡交叉，柯文哲表示，新政府520才就職，預算也不是新政府編的，第一年的民調應該不算林全的，第二年的民調才是林全自己真正的成績。

另外，對於酒駕零容忍的議題，柯文哲指出，酒駕零容忍是努力的目標，立場也下不變的，但是不是要用一件事情去否定整個人，還有討論的空間。

蔡英文總統就職屆滿一百天，台灣智庫最新民調顯示，蔡英文、閣揆林全的不滿意度較上月提升，蔡總統的滿意度為48.5%，較前次調查下降0.6%，不滿意度為38.4%，上升2.4%；林全的不滿意度為41%，上升1.5%，滿意度下降5.5%，只剩39.6%，滿意度和不滿意度出現死亡交叉。而民眾不滿意的施政，勞工休假政策、兩岸政策和年金改革政策排名前三名。1050827

(中央社)