日中韓擬明年召開東亞文化都市峰會

共同社報導，為促進日本、中國大陸和南韓的文化交流，3國12個城市市長將於明年11月在日本京都召開「東亞文化都市峰會」。

此舉旨在借2018年平昌冬奧、2020年東京奧運、2022年北京冬奧在3國相繼舉辦的良機，加強相互交流和向全球推介東亞文化的力度。

預計明天在南韓舉行的日中韓文化部長會議上，3國將就此正式達成協議。日本文部科學大臣松野博一將出席。

目前預定參加峰會的城市有日本的橫濱、新潟、奈良、京都以及大陸和南韓的各4個城市。從計劃2018年以後召開的第2屆峰會起，日本金澤也將加入。3國政府還在募集其他的參加城市，期待地方市民也參與進來，推進廣泛交流。

各與會城市均是根據2012年日中韓文化部長會議達成的共識，獲選為交流活動集中舉辦地的城市。通過藝術節及青少年交流項目，2014年有280萬人參加了在橫濱舉辦的活動，2015年則有357萬人參加了在新潟的活動。

奈良將主要在今年秋季舉辦活動。京都明年除了峰會外，還將舉辦市民層面的文化交流。金澤已基本確定是2018年交流活動的舉辦地。

各市市長將在峰會上探討促進舞台藝術、電影和繪畫等各領域3國交流的方式，決定具體計劃。峰會還考慮邀請東南亞及歐洲文化都市的領導人作為觀察員參加。1050827

(中央社)