埔里虎頭山飛行場男子疑似起飛失敗頭顱破裂死亡 2016年08月27日 14:40 中時 廖肇祥 小字型 中字型 大字型 點閱2759 我要評比 4/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 埔里虎頭山發生飛行傘玩家墜地意外，一名男子頭顱破裂當場死亡。（民眾提供） 埔里鎮虎頭山飛行場是飛行傘玩家的聖地。（廖肇祥攝） 埔里虎頭山飛行場下午2時左右，一名男玩家疑似起飛失敗墜落，頭顱破裂死亡，警方正封鎖現場調查中。埔里鎮虎頭山飛行場是飛行傘玩家聖地，今日下午將近兩點左右，一名男性飛行傘玩家起飛時失敗墜落，摔到隔壁起飛場虎嘯山莊，頭部撞擊台階，頭顱破裂腦漿四溢當場死亡，警方拉起封鎖線，正在調查失事原因。(中時) 關鍵字：起飛、死亡、埔里、飛行場 點閱2759 我要評比 4/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：行動派遣119 APP 八德火警8人脫困 上一則：毒蟲狂飆國道 警方包夾攔停逮人 相關新聞 林全：處理華航罷工是失敗例子 文字 埔里查獲暴力討債等掃黑對象 隨案移送法辦 圖片 男童疑高山症 直升機救援一度遭鳥擊 文字 義大利中部強震 死亡人數升至21人 文字 地方掃描－「紙日可待」埔里舉辦文創開發講座 文字 發表意見(0)