埔里虎頭山飛行場男子疑似起飛失敗頭顱破裂死亡

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埔里虎頭山發生飛行傘玩家墜地意外，一名男子頭顱破裂當場死亡。（民眾提供）

埔里鎮虎頭山飛行場是飛行傘玩家的聖地。（廖肇祥攝）

埔里虎頭山飛行場下午2時左右，一名男玩家疑似起飛失敗墜落，頭顱破裂死亡，警方正封鎖現場調查中。

埔里鎮虎頭山飛行場是飛行傘玩家聖地，今日下午將近兩點左右，一名男性飛行傘玩家起飛時失敗墜落，摔到隔壁起飛場虎嘯山莊，頭部撞擊台階，頭顱破裂腦漿四溢當場死亡，警方拉起封鎖線，正在調查失事原因。

(中時)