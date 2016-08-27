孟加拉警斃四軍閥 包括七月咖啡廳恐攻主謀

孟加拉警方7月27日在達卡一間醫院外戒備，當地發生恐怖攻擊後，其中一名被擊斃的嫌犯被送到這個醫院進行解剖。(美聯社)

孟加拉安檢部隊周六擊斃四名軍閥，其中一人就是加拿大籍、但在孟加拉出生的喬杜里(Tamim Ahmed Chowdhury)，他據說就是上個月發生在首都達卡(Dhaka)咖啡廳、針對外國人的恐怖攻擊的主謀。

根據路透社(Reuters)報導，這些軍閥是在警方突擊他們在首都外、位於納拉揚甘傑市(Naraynganj)的躲藏處時，因為拒絕投降遭到警方擊斃，其中一名軍閥就是喬杜里。

恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)雖然喧聲他們策畫這起卡啡廳恐攻，但是孟加拉政府否決這項聲明。安全專家指出這起攻擊的規模和複雜度顯示，主使者和跨國組織有關。分析師也說，IS在四月就已經將喬杜里視為孟加拉的指揮官。

7月1日喬杜里等軍閥闖入達卡外交使館區一間名為Holey Artisan Bakery的咖啡聽，特意挑選出非穆斯林教徒的外籍客人並發動恐怖攻擊，在這些軍閥挾持這些人的12小時內，他們殺死多名義大利、日本、美國和印度籍的人士，最後軍閥遭孟加拉安檢部隊攻堅擊斃。

孟加拉警方在7月16日逮三名將Bashundhara住宅區一處公寓租給這些在咖啡廳恐攻軍閥的人，同月26日警方在凱揚普爾區(Kallyanpur)攻堅一個公寓、殺死9人並且逮捕2人，警方懷疑這些人和在咖啡廳發動恐攻的人屬於同一個組織。

(中時電子報)