印度奧運表現差 莫迪設專責小組操兵

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印度奧運實力有待加強引起討論，印度總理莫迪昨天宣布，設立專責小組為未來奧運做好準備。

莫迪昨天主持中央政府部長聯席會議後，做出上述宣布，除了檢視各部會過去3年編列預算及預算執行成效，並與多位部長檢討「部門行動計畫」（Departmental Action Plan）成效。

在印度政府的聲明中，為奧運做好準備的這個專責小組將在幾天內成立，小組成員包括體制內外專家，成立後將就體育設施、培育人才、選拔選手程序及其他相關事宜規劃整體戰略。

這次里約奧運，印度派出119人的代表團參賽，但只贏得一面銀牌、一面銅牌，女子體操跳馬項目拿到第4名。

包括印度全國步槍協會、印度田徑協會和印度角力協會等數個體育單項協會，都在檢討這次里約奧運成績。

印度選手在參加里約奧運之前，印度政府曾預測印度在里約奧運可拿下10到14面獎牌，最後卻明顯不如預期，引發國內外媒體的熱烈討論。

印度體育局（Sports Authority of India）局長錫利瓦斯（Injetti Srinivas）說，體育需要長期推動，這正是這個專責小組所需要專注的事情。1050827

(中央社)