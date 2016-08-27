投資超跑可擁車分紅 10多人受騙

我要評比

10多名傳統產業的中小企業主受害者向台中市議員謝志忠陳情，27日召開記者會說明事發經過，表示他們陸續投資經營小客車租賃公司的41歲陳姓男子，每月可獲小額分紅，還可免費開超跑，但日前陳男卻突然斷了音訊，被害人驚覺恐遭騙。中央社記者趙麗妍攝 105年8月27日

經營貿易公司的廖姓男子指控經營小客車租賃公司的41歲陳姓男子「假投資真吸金」，他指出，103年至今已投資新台幣3030萬元，分紅500多萬，估算投資應獲紅利、回饋，價值3台跑車，至今他只開過藍寶堅尼20公尺、瑪莎拉蒂2天、賓士S63兩週。中央社記者趙麗妍攝 105年8月27日

經營小客車租賃公司的41歲陳姓男子，遭人指控「假投資真吸金」，10多名被害人投入資金後，陳男卻消失無蹤，部分投資人背債上千萬，就連員工都受害。

10多名受害者向台中市議員謝志忠陳情，今天上午召開記者會說明事發經過。受害者多為傳統產業的中小企業主，他們陸續投資陳男的「頂級超跑會員專案」超跑後，每月可獲小額分紅，還可免費開超跑，但日前陳男卻突然斷了音訊，被害人驚覺恐遭騙。

被害人指出，陳男自稱是彰化望族，家族經營一家工業公司，父親為某信用合作社的理監事。陳男透過被害人的友人介紹認識中小企業主，再遊說他們投資他租賃公司的超跑，每月可獲分紅3至5％，期滿後還可擁有超跑，吸引不少人投資。

被害人表示，陳男租賃公司名下的超跑包含FERRARI F458、LAMBORGHINI LP-560、MCLAREN MP4-12C、PORSCHE GT-3等，事後調查，這些超跑都被拿去銀行質押借款。

經營貿易公司的廖姓男子表示，103年至今已投資新台幣3030萬元，分紅500多萬，估算投資應獲紅利、回饋，價值3台跑車，至今他只開過藍寶堅尼20公尺、瑪莎拉蒂2天、賓士S63兩週。

廖男指出，他還買了一輛LAND ROVER 5.0在陳男的租賃公司名下，害他背債700多萬元。

加工業的劉姓被害人說，陳男慫恿透過他買超跑價格比市售便宜，將超跑登記在他的租賃公司名下可節稅，他花了千萬買車，現今卻背債1260萬元。

30歲的廖姓員工表示，半年前剛進公司，月薪2萬，平時幫陳男處理瑣事，將超跑開去保養，他也投資162萬，其中85萬是跟銀行信貸，僅分紅8萬多元，但現今老闆卻不知去向。

台中市第六警分局偵查隊調查，102年至105年已接獲3名被害人報案，初步調查遭詐騙民眾多達數10人，曾約談陳姓男子到案說明，偵查後依涉嫌侵占、詐欺罪嫌函送台中地檢署偵辦，6、7月台中地檢署、彰化地檢署發布通緝中。

警方表示，初步調查，此案仍有其他被害人，如有不幸遭類似手法詐騙者，可到分局或轄區派出所報案。1050827

(中央社)