四天王個個年逾30 納達爾嘆：真的老了

四天王個個年逾30，納達爾認為他們正走向下坡，左起為納達爾、費德勒、莫瑞、喬科維奇。（美聯社資料照）

納達爾(Rafael Nadal)、莫瑞(Andy Murray)、費德勒(Roger Federer)、喬科維奇(Novak Djokovic)被稱為男網現今「四大天王」，不過隨他們逐漸年邁，個個年逾30歲，漸難擺脫傷痛纏身，如今也被手腕傷勢所困的納達爾，不禁感嘆的說，「四天王已經漸漸老去了。」

過往在紅土打遍天下無敵手、曾締造法網九連霸的納達爾，今年6月也已滿30歲，手腕傷勢嚴重影響表現，里約奧運還意外敗給錦織圭，連銅牌也未得，四人中最年長35歲的費德勒，更是因膝傷長期休養，相較之下，雙雙滿29歲的喬科維奇及莫瑞，雖仍在場上拚戰，但也需耗更多心力維持頂峰。

《今日美國》報導，四大天王雖各自有傷，其中又以納達爾傷勢最為嚴重。「我因傷所苦，這是真的，」名列美國公開賽第4種子的納達爾說，「費德勒也一樣，都被傷勢纏身，四天王正在老化，我們不會永遠保持在頂峰，會有新星出現，試著取代我們的位子，這是很正常的。」

看著勁敵表現下滑，莫瑞也直言納達爾這兩年，走來確實辛苦，而提到四天王的未來，他與納達爾看法相近，「過去10年間我擠身世界前10，納達爾跟費德勒甚至更久，我們總有一天會走向生涯終點，這很正常。」如今的身手，他笑說或許只能再維持3到4年，「我不認為到38歲，還能保有這樣的實力。」

喬科維奇此次列第1種子，挑戰美網衛冕，上周才因左手腕傷勢，辛辛那提大師賽含恨退賽，無緣挑戰金大師頭銜，不過他仍對自己狀況有信心，「以現在29歲的年紀，我認為我正處於網球選手的顛峰時期，而我會盡力去維持這個狀態。」

隨著四天王逐漸老化，下個世代將會由誰接班？《今日美國》點名日籍好手錦織圭、加拿大拉奧尼奇(Milos Raonic)、捷克柏迪奇(Tomas Berdych)，或許有望成為新一代的領銜選手。

(中時電子報)