地科奧賽趨勢改變 台學生應變奪4金

我要評比

台灣代表團參加2016國際地球科學奧林匹亞競賽，拿下4金、蟬聯世界第一。帶團教授提到，去年起地科奧賽趨勢改變，不分科而是測驗整體「地球系統科學」概念，著重跨領域。

台灣參加在日本舉辦的2016國際地科奧賽，派出的4位選手全數奪金，且個人成績囊括世界第1、3、4、5名，寫下傲人的成就。

帶團的中央大學大氣科學系教授林沛練表示，以前地科奧賽領域劃分的很清楚，包括大氣、地質、氣象、海洋、天文等。但從去年開始，轉變為跨領域，重視「地球系統科學」的整體概念。

林沛練舉例，今年題目之一是地球科學的循環和交互作用，包括風、海水等如何影響地表。答題時各種觀念必須融會貫通，不能只討論地質過程，也要思考到大氣運動、海水運動等不同層圈的交互作用。題目很少記憶性，而著重歸納推理、邏輯思考。

今年奧賽，主辦單位安排到大學內看風力、太陽能發電，讓選手們去計算能源轉換效率。另外還安排測量野外氣象變數，並探討變數們的關係，題目非常靈活。

台灣在地科奧賽中蟬聯10連霸，林沛練說，台灣教育的體質不錯，國中、高中連貫，地科知識融入在各科課綱之中。加上台灣天然災害多，颱風、地震等，都是學生生活經驗的一部份，學習有許多便利之處。

不過林沛練說，今年拿到4金還是不容易，往年最大的競爭對手韓國，今年只拿到2金，可見今年台灣選手表現相當傑出。1050827

(中央社)