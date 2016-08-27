UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔 學員拼勁十足 2016年08月27日 15:39 中時 姚志平 小字型 中字型 大字型 點閱49 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足。（姚志平攝） 參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足。（姚志平攝） 參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足，參與的女子學員動作毫不含糊。（姚志平攝） 參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足。（姚志平攝） 參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足，爭取與NBA球星史提芬柯瑞（Stephen Curry）近距離接觸的機會。(中時) 關鍵字：選拔、拼勁、籃球 點閱49 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：2016年SF世界盃電競大賽 柯文哲站台加油 上一則：四天王個個年逾30 納達爾嘆：真的老了 相關新聞 NBA》披上11號戰袍 易建聯正式加盟湖人 圖片 富邦勇士球星 下鄉指導籃球 圖片 富邦公益籃球營 嘉義孕籃球種子 文字 勇士籃球營走入偏鄉 鼓勵勇敢追夢 圖片 推動在地就學 安康高中國中部成立體育班 圖片 發表意見(0)