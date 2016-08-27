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UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔 學員拼勁十足

中時
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UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔，學員拼勁十足
參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足。（姚志平攝）
UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔，學員拼勁十足
參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足。（姚志平攝）
UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔，學員拼勁十足
參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足，參與的女子學員動作毫不含糊。（姚志平攝）
UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔，學員拼勁十足
參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足。（姚志平攝）

參與UNDER ARMOUR籃球後衛營選拔活動的學員們，在3對3籃球賽中拼勁十足，爭取與NBA球星史提芬柯瑞（Stephen Curry）近距離接觸的機會。

(中時)

關鍵字：選拔拼勁籃球
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