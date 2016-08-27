台灣文化藝術月義國開幕 謝俊得主持

義大利波隆納的「台灣文化藝術月」26日在市政府大樓展開，中華民國駐義大利副代表謝俊得應邀主持開幕儀式。

「台灣文化藝術月」在義大利北部波隆那（Bologna）市政府大樓的「大力神廳」（Sala Ercole）展出，參與的作品有雕塑大師羅廣維20件巨作、水墨畫家楊天奕書畫作品以及女畫家郭香玲書法及水彩畫。

謝俊得夫婦應波隆納市政府邀請主持展覽開幕儀式。他在致詞時，首先感謝僑務委員劉鴻源成立的「波隆納中華文化協會」及波隆納市政府共同合作辦理「台灣文化藝術月」，使台灣優質文化藝術得以飄洋過海來到歐洲展現於世人眼前。

他還表示，這次的參展藝術家都是台灣一時之選，其作品值得觀眾細細欣賞品味。

謝俊得指出，波隆那有「博學之都」、「肥胖之都」及「紅色之都」等稱號，而且擁有世界最古老的大學、最豐富的美食及紅屋頂的城市景觀。細數波隆那的特色，博得在場人士一陣掌聲。

值得一提的是，雕塑家羅廣維本次特別精心製作「慈悲聖母懷抱聖嬰耶穌」作品，準備呈獻教宗方濟各，郭香玲也將以一幅「福上加福更有福」畫作敬呈教宗，表達他們與台灣人民對聖座的崇敬之意。

在靜態展覽之外，鋼琴博士許惠品也受邀在波隆那聖希西利亞（Santa Cecilia）演奏廳表演，目前座位己全部預約完畢。「台灣文化藝術月」展期至9月26日截止。1050827

(中央社)