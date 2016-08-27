大型電競活動開跑 3場皆在台北市

台北市產發局今天說，今年下半年度起有3場大型電競活動在北市舉辦，包含已登場的「2016第八屆SF世界盃」、「2016台北盃電競大賽」、「WirForce 2016」，歡迎民眾共襄盛舉。

台北市除積極推動電競產業發展，更以實際行動支持，產業發展局說，電競產業市場規模在2014年全球營收達1.94億美元，預計2019年可達10.72億美元，若加周邊產業鏈，產值可達百億美元。

產發局表示，據調查，台灣大約有765萬遊戲人口，世界排名第3，且台灣電競選手在國際賽表現突出，台北市更是全球觀看電競比賽時間最多的城市，所以不管是在產業端或消費市場，台灣都具備發展電競產業的潛力與優勢。

為讓全球電競觀眾及電競戰隊聚焦台北，北市府全力支持3場大型電競活動，第一場是由「華義國際數位娛樂」舉辦「2016第八屆SF世界盃」，8月27日至28日在ATT SHOWBOX文創立方舉行。

第二場是北市府與ESR電競王合作辦理「2016台北盃電競大賽」，為帶動電競正向發展並與科技產業結合，9月起持續舉辦2個月，包含正式賽、推廣賽及體驗賽等賽事，對電競有興趣的朋友可共襄盛舉。

第三場由「4Gamers就肆電競股份有限公司」的亞洲最大電競嘉年華「WirForce 2016」，將在11月10日至13日一連四天80小時不斷線，邀請日本、韓國及香港等國家參賽，預估總參觀人次上看10萬，活動實況將吸引超過100萬不重複人次，將成為國際電競及遊戲指標性盛會。1050827

(中央社)