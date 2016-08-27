蘋果大陸代工和碩 NGO點名過度加班

我要評比

陸媒報導，美國非營利組織「中國勞工觀察」的報告顯示，蘋果（Apple）最大代工廠之一的和碩聯合科技嚴重超時加班，連大陸法令禁止的實習生加班也不例外。

對此，和碩強調，藉由電子管理系統及識別證閘門系統管理，避免員工超時工作，達成率95%。

華商網報導，蘋果曾回應表示知道和碩部分生產線存在過度加班問題，但比例要低於「中國勞工觀察（China Labor Watch）」報告中所列。

距離蘋果發布下一代iPhone手機的時間越來越近，與蘋果簽訂代工協議的工廠正在馬不停蹄地生產新手機，為第一波上市做好準備。

華商網刊出來自「中國勞工觀察」報告總結要點：

2015年統計顯示，逾62%工人每月加班超過82小時。其中最嚴重的一名工人有一個月加班109小時，總工時達到293小時。

中國大陸法律禁止實習生加班，但和碩實習生每月加班時間也達80小時左右，與正常工無異。

2015年工人的時薪為1.85美元。2016年時薪漲到2美元，但扣除各種費用後，工人拿到的時薪僅相當於1.6美元（約新台幣51元）。

工人底薪太低，只能靠加班來提高收入。數據顯示，和碩生產線工人每月底薪約213美元（約新台幣6800元）。工廠強制加班，在生產旺季，工人不能請假，假期也會縮減。

工人暴露在存在有害物質的生產車間環境下，沒有適當的防護措施。

報導說，對此，蘋果公司之前回應知道和碩工廠中部分生產線存在過度加班問題，但比例要低於報告中所列。但蘋果拒絕透露加班時間的計算方式。1050827

(中央社)