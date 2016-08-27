澎湖文化局重修馬公石滬 帶動產業觀光

澎湖縣文化局今年選定馬公鎖港海域石滬進行修護重建，並配合觀光局澎管處9月推出「澎湖秋瘋季、不熱更樂」的漁業樂鮮體驗活動，開放給遊客體驗。

澎湖縣文化局文資科長洪進業表示，石滬是澎湖先民最傳統的漁技之一，全澎湖各鄉市約有600多口石滬，其中最著名是七美雙心石滬，而北海吉貝島則還保留有大小近百座完整的石滬群，數量最多。

文化局指出，為重振先民賴以討生活之石滬及促進地方觀光特色發展，去年率先在鎖港鎖港紫微宮北側港堤旁的石滬進行初步檢修，因隨著傳統漁業型態的轉變，石滬早在20年前逐漸傾頹消失，至今僅剩下不甚明顯的殘跡，相當可惜。

洪進業表示，馬公鎖港海域共有3座石滬，均屬小型弧形石滬，滬體規模從80公尺至150公尺不等，今年更委請吉貝石滬老師傅謝銘受等10餘人，展開鎖港傾廢石滬修護重建，藉由師傅們的巧手、工法與經驗，歷時近月時間完成，讓石滬原貌完美重現，計畫配合在9月至11月間，澎管處推出「澎湖秋瘋季、不熱更樂」系列活動中的漁業樂鮮體驗活動，開放給遊客體驗。

澎湖縣文化局也期盼透過傾廢的石滬重整，讓後代子孫認識先民智慧及對大海的尊重，達到與海洋環境共生共存概念，同時帶動鎖港海域潮間帶活動，創造文化觀光潛能。1050827

(中央社)