奧賽世界第一選手 霸氣回為何愛地科

台灣參加2016國際地球科學奧林匹亞競賽，拿下4金，其中選手黃家冠個人成績世界第一，他說，「我是生活在地球上，本來就要對自己居住的地方有所瞭解。」

目前就讀台北市私立復興高中的黃家冠（二升三年級），從小就在許多競賽中拿下佳績，是老師心目中的資優生。他的高中老師洪國恩形容，黃家冠的觀察與注意力非同一般，經常提出老師不太會注意到的細節，同學間也把他列為「神人級」的人物。

奧賽帶隊教授、中央大學大氣系教授林沛練說，黃家冠非常冷靜，選訓過程中非常用功和乖巧，且各方面的基本知識都不錯。今年4位選手都很有「團隊感」，願意互相討論和分享，是最可貴之處。

黃家冠今天受訪時謙虛地說，比賽時感覺表現不差，但沒想到能拿到那麼好的成績，非常開心。他提到，國中9年級時遇到非常優秀的地科老師，上課活潑生動、充滿熱忱，啟發他對地科的濃厚興趣，現在他出去玩時，都會習慣看看路邊的石頭。

媒體問他為何那麼愛地科？黃家冠說，「我是生活在地球上，本來就要對自己居住的地方有所瞭解。」而且他也認為，地科是很有趣的事，已力定志向要當地質學家，未來目標是台大地質系，或是直接出國深造。

另一個拿到金牌的陳允中（台中一中），本身是鐵道迷，最愛騎著腳踏車拍攝每一個車站，台灣有一半的車站都已拍過。出門旅行時，他都會仔細觀察周遭自然環境和交通路線，加強生活經驗。

台南一中學生許育綸喜歡所有能應用在生活上的學科，從小父母親就帶著他台灣走透透，生活體驗比同年齡的孩子豐富許多。他也愛看電影、愛吃美食，用自己的五官感受周遭的每一件事物。

今年選手中唯一女性劉若愉（北一女中），國中以前比較愛文學，後來受到老師的啟發，才慢慢接觸科普讀物，並坦言高一時是受到冷氣和公假的誘惑，才報名校內地科能力初賽。

劉若愉以自身經驗訴說，女生的各項能力都很好，不應有侷限，可以勇敢多挑戰一些事物。1050827

(中央社)