大士爺文化季如不夜城 紅絲帶擺攤宣導防愛滋

紅絲帶基金會於現場擺設攤位與民眾進行愛滋宣導。（林柏安攝）

嘉義縣衛生局於民雄鄉在地成立的同志健康服務中心「諸羅部屋‧LGBT生活館」深根在地多年，於大士爺廟文化祭中擺設攤位，宣導愛滋防治。（林柏安攝）

嘉義縣民雄大士爺廟文化季23日起一連舉行3天，家家戶戶除了設香案祭拜外，廟前普度會場供桌上擺滿琳瑯滿目供品，入夜後的民雄彷彿不夜城，相當熱鬧。有鑑於目前轟趴、危險性行為仍是感染愛滋病毒的主因，台灣紅絲帶基金會於現場擺設攤位與民眾進行愛滋宣導，提醒民眾安全性行為之重要性，並呼籲應全程使用保險套。

大批信眾簇擁護駕，走向焚化會場，沿途不斷燃放鞭炮，場面壯觀熱鬧，沿途攤位林立，整個民雄入夜後宛如一場嘉年華般，人潮絡繹不絕，這就是一年一度大士爺廟文化祭迷所在。

文化祭湧入大批人潮，大士爺廟特別提供紅絲帶基金會攤位進行愛滋宣導，以「藥癮減害、遠離愛滋」為主軸，呼籲民眾不要受到毒品戕害，勇於向毒品愛滋說不。嘉義市衛生局也推出「預防愛滋5心法」，除了拒絕性誘惑勇敢說不外，也應忠實單一性伴侶且全程使用保險套，平時也應主動篩檢，加強愛滋教育。

嘉義縣衛生局於民雄鄉在地成立的同志健康服務中心「諸羅部屋‧LGBT生活館」深根在地多年，諸羅部屋主任林俊宏表示，遠離愛滋有5招，絕對不要使用毒品，倘若已染毒要趕快戒毒，此外，也不要使用「注射類毒品」、共用針具、容器稀釋液等，最重要的還是要安全性行為全程正確使用保險套。

林俊宏說，這次大士爺廟文化季透過擺攤的方式進行愛滋宣導，與當地民眾互動良好，現場除了提供文宣予民眾參考，也向民眾解說當今毒品愛滋感染現況，期盼帶給民眾正確的愛滋知識及防治方法，並尊重愛滋患者。

(中時電子報)